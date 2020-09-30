شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» توصي بالاهتمام بالنظافة والإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة حملات المتابعة لمراكز شباب القرى والمدن، حيث قامت لجنة برئاسة محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد إمام من العاملين بالإدارة لمتابعة بعض مراكز شباب ادارتي بنها وطوخ.

وشملت المتابعة مراكز شباب منية السباع ونقباس ومنشأه دياب وبتمدا وفرسيس، والتي وجدت مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل. أما مراكز شباب جزيره بلي وسندنهور تبين أنهما مفتوحين وتبين غياب بعض العاملين بهم، كما تبين للجنة أن مركز شباب كفر سعد ومركز شباب عزبة رشيد مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب ميت كنانهن وتبين أن المركز مفتوح في ظل غياب بعض العاملين به، وتابعت اللجنة نشاط الجيم بصالة الألعاب الرياضية الخاصة بمركز شباب مينية السباع، وأوصت اللجنة بتفعيل ترابيزة البلياردو الموجودة بالمركز.

وأوصت اللجنة جميع المراكز بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونان والاهتمام بنظافة المراكز والعمل على استغلال المساحات الموجودة بالمراكز وطرحها للاستثمار لزياده الإيرادات، وتفعيل لوحة الإعلانات الموجودة في المراكز.

وتابعت لجنة مركز شباب قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتبين أن المركز مفتوح، وتم الإطلاع على سجلات الأنشطة ومراجعة العضوية، كما تبين أن المكان نظيف ومعقم ودوارت المياة نظيفة ومغلقة، وجاري تحصيل العضوية، وتم التنبيه على مدير المركز للعمل على زيادة العضوية.

وقرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.

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حملات متابعه لمراكز شباب القرى والمدن

حملات متابعه لمراكز شباب القرى والمدن

حملات متابعه لمراكز شباب القرى والمدن

حملات متابعه لمراكز شباب القرى والمدن

حملات متابعه لمراكز شباب القرى والمدن