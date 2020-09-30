شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في بلاغات عن مخالفات إدارية بـ«أزهر دمياط».. والمدير: «نراعي ضمائرنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر رقابية بمحافظة دمياط، إن تحقيقات موسعة تجري حاليا حول بلاغات وشكاوي تتهم بعض الأطباء بمستشفي الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وأفادت المصادر بأن النحريات أثبتت التقصير في مهانم عملهم وارتكاب عدة مخالفات إدارية منها الغياب المتكرر وعدم التواجد في المواعيد المقررة، والعمل في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة أثناء أوقات العمل الرسمية لإجراء عمليات تتكلف مبالغ كبيرة.

وأضافت المصادر لـ المصري اليوم إن بعض قيادات المستشفي يشغلون مناصب آخري في مستشفيات خاصة مثل مديرو ونواب لتلك المستشفيات وهو ما يؤثر سلبا على مستوي الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفي الأزهر التي تخدم العشرات يوميا من داخل وخارج المحافظة، وفقا لما جاء بالتحريات الجارية حاليا. ولفتت المصادر إلي تعدد الشكاوي من جانب المرضى وآسرهم من الإهمال وعدم تواجد بعض الفرق الطبية في مواعيدها المحددة وفقا للجدول المعد لهم، فضلا عن عدم وجود توقيعات يومية لهؤلاء الأطباء الذين يتواجدون بمستشفيات خاصة في نفس الوقت المقرر تواجدهم لممارسة عملهم بمستشفي الأزهر بدمياط الجديدة .

كما تشمل التحريات بلاغات حول تعطل عدد من الأجهزة الطبية والتباطوء في صيانتها على وجه السرعه التي تتيح رفع المعاناة عن المرضي وتضطر بعضهم لإجراء التحاليل والأشعه خارج المستشفي، وهو ما يمثل عبئا على المرضي وأسرهم، ومن بين الاجهزة المعطلة جهاز الرنين وجهاز قياس السمع وكذلك جهاز الجاما الذي يتكلف صيانة سنوية تتجاوز المليون جنيه، في حين لم يحقق إيرادات تكافئ تكاليف الصيانة السنوية، حيث لا تتحاوز إيراداته 400 ألف جنيه .

وكشفت المصادر إصرار إدارة المستشفي على تشغيل هذه الأجهزة الطبية الهامة نهارا فقط، في حين يحرم المريض من الاستفادة منها ليلا، ومما يتسبب في حرمان ميزانية الدولة من ايرادات التشغيل خلال الفترة المسائية بالمستشفي .

في المقابل نفي الدكتور محمود ميدان عميد كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة، وجود أية تقصير من الجهاز الطبي بالمستشفي، مؤكدا إن إدارته تتابع مستوي الانضباط داخل المستشفي بشكل مستمر، وتسعي لتوفير الامكانيات المطلوبة لتقدبم الخدمة الطيبة المناسبة قائلا: "نراعي ضمائرنا".

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