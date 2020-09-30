شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير طريق الخان بطول 800 متر وتكلفة 6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع تطوير طريق الخان بالمدخل الشمالى لمدينة أسوان بطول 800 متر وبعرض 18 مترا باتجاهين وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث أعطى المحافظ توجيهاته لمسؤولي الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الطريق الحيوي في وقت قياسي وخاصة أنه يربط شمال المدينة بشرقها وغربها ويشهد كثافة مرورية عالية، مكلفاً بإنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 في الجزء الشمالى لمحلات خان أسوان لمنع أي وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة.

وفي نفس السياق أوضح اللواء أشرف عطية، أنه لأول مرة يتم اعتماد 219.1 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة منها 68 مليون جنيه للخطة الرئيسية، وأيضاً 151.1 مليون جنيه للخطة الإضافية، حيث تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، لافتاً إلى أنه من أبرز هذه المشروعات تطوير وإعادة رصف طرق السماد وكورنيش النيل وكسر الحجر والدائري وشرق البندر، بجانب شوارع الفنادق وصلاح الدين والمطار والبركة وعباس فريد والشواربي الجديد وأبطال التحرير وأطلس وهميمي الجبلاوي.

وأضاف محافظ أسوان، أن الخطة الرئيسية شملت العديد من الطرق الداخلية بمدن وقرى المحافظة، وهو الذي يتوازى مع رصف بعض الطرق الأخرى بـ11 قرية على مستوى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.