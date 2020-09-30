شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون جنيه لتأهيل 285 كيلومترًا من الترع بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد أبوالسعود وكيل وزارة الرى بالقليوبية أن المشروع القومى لتأهيل الترع بنطاق المحافظة يضم في مرحلته الأولى إعادة تأهيل وتبطين 15 ترعة بنطاق مراكز المحافظة بطول 85 كيلومترا حيث تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه.

وقال إنه يلغ إجمالى عدد الترع التي سيتم تأهيلها بالمحافظة 55 ترعة بإجمالى أطوال 280 كيلومترا بتكلفة إجمالية تخطت الـ400 مليون جنيه.

أوضح «أبوالسعود» أنه تم وضع خطة لتأهيل الترع حرصا على وصول المياه بوفرة كبيرة للفلاحين ومنها ترعة السبيل من الفم للنهاية بطوخ وترعة الجانبية اليسرى للبحر الخليجى زمام هندسة رى شبين القناطر في المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665 كم وترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى زمام هندسة رى شبين القناطر في المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540 كم.

كما يتم في المرحلة الأولى تاهيل ترعة البرشومية بطوخ في المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389كم زمام هندسة رى بنها وترعة كشمير اليمنى زمام هندسة رى شبرا في المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.

وأكد وكيل وزارة الرى أن الهدف من تأهيل الترع حل جزءا من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع.

Advertisements