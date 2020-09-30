شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة ووكيل الإسكان يتفقدان أعمال مشروعات السوق الجديدة ومبنى المرور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالواحة ومنها (السوق الحضارية بمنطقة ابوصحرا - مستشفى سيوة المركزي - مبنى إدارة المرور)، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية بتلك المشروعات والإسراع بها وفق المواصفات الفنية بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وجه باستمرار المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات للإسراع في إنهاء كافة المشروعات وفق المواصفات الفنية والتوقيتات المحددة بجميع أنحاء المحافظة.
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