شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده 18 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، حيث تم بحث واستعراض آليات مشاركة الجهات والمنظمات الدولية فى أسبوع القاهرة للمياه 2020، المقرر عقده فى الفترة من 18 -22 أكتوبر، تحت عنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة" لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وإحدث التكنولوجيات لتحقيق الامن المائى.

ويتضمن برنامج الفاعليات عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافه إلى عقد إجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك 3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه فى مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة فى مجال الرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت رئيس اللجنة التنظيمية أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي مختلفاً فى تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف انحاء العالم اتخاذ كل تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات الافتتاح.

الجدير بالذكر أن التفاعل على الموقع الرسمى للمؤتمر تخطى المائة ألف زائر مما يؤكد النجاح الذى حققه المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي خلال نسختيه الأولى والثانية 2018 و2019 حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالم وخبير فى مجال المياه وشاركت حوالى 30 شركة وجهه فى المعرض المقام على هامش كل منهما.