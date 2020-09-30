شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا أمير الكويت: سمح بحرية العبادة وبناء الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الشيخ صباح الجابر الأحمد أمير الكويت الشقيق، الذى أعلنت البلاد عن وفاته أمس.

وقال حنا فى بيان، اليوم الأربعاء، إن الأمير الراحل قاد بلاده في مسيرة الرخاء والتنمية طوال السنوات الماضية، إذ ساهمت الكويت في التنمية الثقافية والتعددية الدينية في المجتمع العربى، وكانت من أوائل دول الخليج التى تقام على أرضها كنائس للمسيحيين العاملين فيها، مضيفًا: لقد كان الأمير الراحل محبًا لمصر ومقدرًا لدورها فى المنطقة العربية.

وأكد حنا أن الكنيسة الأنجليكانية، بعثت برقية تعزية للسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى القاهرة قدم فيها تعازي الكنيسة وقساوستها لشعب الكويت الشقيق، متمنيًا أن يوفق الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد ليستكمل مسيرة التنمية التى بدأها سلفه الراحل، مشيرًا إلى صلاته أن يلهم الله العائلة الكويتية الحاكمة والشعب الكويتى الصبر والسلوان وأن يجعل ذكرى الفقيد حاضرة دائمًا فى وجدانهم بأعماله واسهاماته.

وكانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، قد نعت أمس الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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وقالت الكنيسة في نعيها، إن الشيخ صباح الأحمد ، قائد الإنسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت وعلى المستويين الإقليمي والدولي، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جميعًا، نذكر له مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالى مصر، بشكل ساهم فى تعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين.

وأضافت: نتقدم بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا ولأسرته الكريمة، ونسأل الله القدير أن يعوض الشقيقة الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والنماء، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي في غدٍ أكثر إشراقًا.

وقد أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيق، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحم الله الفقيد وألهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان".