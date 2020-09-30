الرى تزور مزرعة الفائز الأول فى المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة العامة للتوجيه المائى بوسط الدلتا بطنطا التابعة لوزارة الرى ورشة عمل عن الممارسات المميزة لأصحاب التجارب الناجحة فى الرى الحديث من خلال المسابقة القومية للمياه حافظ عليها تلاقيها والفائز الأول بسيونى الشلقانى. وتم استعراض التجربة وشرح مميزات الرى الحديث وتشجيع المزارعين الحضور من روابط هندسات سيدى سالم والرياض وكفر الشيخ، حيث تم زيارة المزرعة والتجارب المطبقة بالرى الحديث رش وتنقيط ومساحات مفتوحة وآخرين بالصور الزراعية بحضور المهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بكفر الشيخ ومديرى العموم بالمحافظة. يشار إلى أن المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه تقام تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الرى من خلال مشروع الاتحاد الأوروبى لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعى بندرة المياه وتشجيع الممارسات الجيدة فى استخدام وسائل الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه. Advertisements وتؤكد وزارة الرى على أهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل التحديات ندرة المياه التى تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة. الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS)بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى فى جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر 2030 وللمساعدة فى تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037. و خصص الاتحاد الأوروبى منحة قدرها 4.2 مليون يورو، والتى سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة فى تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية وتحديث إطار إدارة المياه، وتنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، ووضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، وإعداد الدراسات الفنية المتكاملة.

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