شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ أمير الكويت الجديد نواف الأحمد بعد توليه منصبه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمير نواف الأحمد أمير دولة الكويت بعد توليه منصبه أميرا للبلاد.

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وقال قداسة البابا تواضروس فى تهنئته:" سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يطيب لى أن أهنئكم بتقلدكم منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذى رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، طالبين من الله أن يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق، واستكمال مسيرة التنمية والبناء، نصلى أن يحفظكم الرب القدير ويبارك فى كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدى خطاكم فى طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربى الكبير وللإنسانية كلها".

وكانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، قد نعت أمس الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقالت أن الشيخ صباح الأحمد، قائد الإنسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت وعلى المستويين الإقليمى والدولى، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعًا، نذكر له مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالى مصر، بشكل ساهم فى تعميق العلاقات التاريخية التى تربط بين الدولتين الشقيقتين.