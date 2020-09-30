شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث لائحة حماية أبناء الكنيسة من السلوكيات المنحرفة مع أسقف نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو أنجلاند والنائب البابوى فى أمريكا، ومعه وفد من الآباء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوى بنيوجيرسى وإيبارشية نيويورك.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة لائحة حماية الكنيسة وأبنائها من السلوكيات المنحرفة وهى لائحة ملزمة لكافة العاملين بكل كنيسة لضمان نقاوة الخدمة بالكنيسة، وقد أثنى قداسة البابا على هذه اللائحة وطلب تفعليها بكل شفافية وموضوعية.

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وقد تعهدت رسميًا إيبارشية نيويورك ونيو أنجلاند، وإيبارشية نيو جيرسى، ‏للأقباط الأرثوذكس، فى يوليو الماضى، ‏بتقديم أى شخص سواء كاهن أو خادم متهم باعتداء جنسى للسلطات الأمنية.‏

وجاء التعهد، بعدما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة ‏المرقسية قرارا باباويا يحمل رقم 6 لسنة 2020، يعلن فيه تجريد القمص رويس عزيز خليل ‏الكاهن بالمنيا وأبو قرقاص، وذلك بعد التحقيق في الشكاوى التى وردت ضده وما نشر على ‏صفحات التواصل الاجتماعي، وتمت إعادته لاسمه العلماني يوسف عزيز خليل، كما أوضح البابا ‏في رسالة لكنائس الولايات المتحدة: إنه بهذا القرار تنتفي صلة الكنيسة به وتخطر السلطات في ‏مصر والولايات المتحدة بذلك فلم يعد قسًا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أصدر كذلك ‏الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا قرارا بتجريد الكاهن السبت الماضى.‏