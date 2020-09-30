شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة السابق تعلن 70% من الأمراض التى تصيب الإنسان مصدرها الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، إن الطبيب البيطرى مثله مثل الطبيب البشرى يحمى المواطنين من الأمراض المشتركة، والتى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهى حوالى 70% من الأمراض التى تصيب الإنسان، لافته إلى الدور الإنسانى والاقتصادى الذى يلعبه الطبيب البيطرى، حيث يتمثل الدور الإنسانى فى حماية الحيوانات من الأمراض، ويتثمل الدور الاقتصادى فى تحقيق الأمن الغذائى من البروتين الحيوانى، وححماية الاستثمارات والتى تصب فى الاقتصاد القومى، موضحه أن الأطباء البيطريين مميزين ولابد من الارتقاء بالمهنة.

وأضافت الدكتورة منى، خلال كلمتها بملتقى "علماء بيطريين مصر2020"، والذى تعقده النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الطبيب البيطري لابد من أن يثقل من مهاراته ومن علمه ليفيد مهنته، مشبرة إلى أن النقابة وعلماء وشيوخ المهنة لهم دور في ذلك، قائلة: "توارث الأجيال والتتابع يقوي المهنة"، موجهه التهنئة لمجلس نقابة الأطباء البيطريين الجديد برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، متمنية لهم التوفيق فيما هو قادم لصالح مهنة الطب البيطري، مؤكدة على تكاتف جميع أبناء المهنة لدعمهم كي نرتقي ونعلو بشأن المهنة.

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وناقش الملتقى التوجهات الحديثة في الممارسات المهنية للطب البيطري وسبل التعاون بين المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين وبين تلك المراكز العلمية والبحثية لوضع إطار لتنمية المهارات المهنية والعامة للأطباء البيطريين ورفع مستواهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما سيتم مناقشة كيفية تأهيل مدربين بيطريين متخصصين في المجالات المختلفة للطب البيطري.

كما تضمنت فعاليات الملتقى تفعيل برتوكول تعاون مشترك بين المركز العلمي للنقابة العامة وبين كافة جامعات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وأيضا مع معاهد البحوث المختلفة، حرصا من المركز العلمي على تقديم أفضل وأجود الدورات التدريبية وأيضا تخفيف الأعباء على الأطباء البيطريين وتقديم خدمة التدريب في جميع محافظات الجمهورية.