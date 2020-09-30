"المعلمين" تعلن صرف معاشات أعضائها غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية خلال اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات أكتوبرالمقررة للأعضاء، غدا الخميس الموافق 1-10-2020، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان، جرى خلال الأيام الماضية التنسيق مع البنك المختص، للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.

ووجه نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف.

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ومنذ أيام، طالب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بضرورة إعادة هيكلة أجور المعلمين وإنهاء أزمة أساسي المرتب وأن تكون مرتبات المعلمين على أساسي 2019/2020 بدلاً من وقفها على أساسي 2014، لأنه لا يمكن إحداث تغيير في أجور المعلمين وأساسي الراتب بهذا المستوى.

وأكد الزناتي – في خطابات رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – أهمية إعادة توزيع مكافأة الامتحانات بما يضمن العدالة بين المعلمين وموظفي ديوان عام الوزارة.

وأكد نقيب المعلمين في خطاباته، ضرورة إنهاء أزمة الحساب الموحد في المدارس، والتي تجعل المعلمين ينفرون من المجموعات المدرسية، موضحاً أهمية أن يتم صرف مستحقات المعلم في المجموعات المدرسية بشكل شهري بدلاً من إدخالها في الحساب الموحد ثم السير في دورة صرفها بما يهدر الوقت ويسبب أعباء ضخمة للمعلمين وأسرهم.​