جامعة الأزهر تقرر إضافة 5 علاوات لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة عدد 5 علاوات خاصة (علاوات أعوام 2005 حتى 2009 م)، وزيادة عدد الشهور إلى 100 شهر بدلًا من 82.5 شهرًا، وهذا التعديل في لائحة النظام الأساسي للصندوق.

وقرر الصندوق، زيادة المستحق في نهاية الخدمة إلى أكثر من ثمانين ألف جنيه لمن يكون راتبه الأساسي في 2014/7/1 ثابتًا بقيمة تساوي 800 جنيه؛ بحيث يضرب 800 جنيه في عدد 100 شهر لتصرف 80000 ألف جنيه للعضو في نهاية خدمته، في الوقت الذي يصرف فيه العضو قبل التعديل 38000 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيطبق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ تطبيقه لمن يحالون للمعاش في تاريخ 2020/12/1، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن يقابلها أي زيادة في الاشتراكات.

وصدق المجلس على زيادة عدد الأشهر إلى 5.5 للمشتركين الجدد، بما يحقق للأعضاء الجدد ما يفوق عائد 25٪ سنويًّا، وإلغاء المادة التي تحمل الأعضاء دفع مليون جنيه حتى تصرف مستحقاتهم كاملة من أحكام لائحة النظام الأساسي؛ بهدف التيسير على أعضاء الصندوق.

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وأوضح الدكتور عبد القادر حسن، مدير استثمار صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر، أن معدل استثمار الأموال خلال العام المالي 2019 حقق 17.23٪، وهذا عائد مرتفع للغاية في ظل التضخم، ومن ثم عوائد شهادات الاستثمار بالبنوك المصرية، مشيرًا إلى أن حجم المال الاحتياطي قد بلغ 157 مليون جنيه.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن سعادتهم الغامرة بتحقيق تلك الزيادة غير المسبوقة منذ أكثر من 27 عامًا، وهو تاريخ إنشاء الصندوق.

وأكد مدير استثمار الصندوق أن رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي للصندوق تعد فرصة واعدة للغاية لتحقيق طفرة في الصندوق؛ حيث يحظى فضيلته بثقة قيادات هيئة الرقابة المالية.

وفي نهاية الاجتماع أجريت انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس الإدارة في أجواء تنظيمية رائعة وإشادة بأداء وحيادية لجنة الفرز في جميع مراحل التصويت حتى إعلان النتيجة.