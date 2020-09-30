تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام في القاهرة ٨ درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ من ٢٤٤ درجة إلى ٢٣٦ درجة وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها علي ان يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية الاتية.

( روض الفرج - الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر - منشأة ناصر - مصر الجديدة- غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - باب الشعرية - الوايلي- السيدة زينب - مدارس الإسمرات فقط - مصر القديمة- غرب مدينة نصر

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم انه تم اتخاذ هذا القرار بعد عمل دراسة ميدانية لحصر الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية للصف الاول الثانوي.