تطوير تكنولوجي وتوزيع العمل.. تعرف على قرارات الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، الجمعية العمومية للمحكمة بحضور عدد كبير من القضاة والمستشار محمد رمزي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ممثلا للنيابة العامة.

وافقت الجمعية على توزيع العمل القضائي وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ القرارات اللازمة بندب القضاة للجلوس محل قاض آخر في حالة قيام مانع وتعديل تشكيل الدوائر واختصاصاتها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وتحديد جلسات نظر التظلمات

كما وافقت على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتا بمحكمة النقض أو محكمة استئناف أخرى أو النيابة العامة أو رئاسة المحاكم الابتدائية والموافقة على الإعارة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمحكمة وتمثيل قضاتها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية.

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من جانبه وجه المستشار عبده الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وجه به من تعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها بالإسراع في الميكنة في جميع المحاكم والتحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك للتسهيل على المحامين وجموع المتقاضين للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المحاكم في الشأن القضائي.

وأشار إلى أنه في هذا المجال تم إصدار توجيهات باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة سميت إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكي تواكب هذه التوجيهات وصولاً لذلك التطوير المطلوب .

حضر الجمعية العمومية أعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني وأحمد شوقي غزالة وحازم كمال و حسام الطماوي ومحمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة وأشرف عيسى ودكتور طارق أبو زيد وكيل نادي القضاة ود محمود عبد الفتاح وجيهان البطوطي عضوٍ المكتب الفني لتكون أول قاضية تشغل هذا المنصب وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تناسبها.