محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، المتهمين بمضايقة فتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر.
رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة (6 أشخاص) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعاً وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجني عليها (مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر) وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يضبط 6 أشخاص تحرشوا بسيدة أجنبية في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.