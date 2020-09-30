اختيار "البطوطي" أول قاضية للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير: انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، لتوزيع العمل للعام القضائي الجاري. وقالت المحكمة، في بيان لها، إنه في سابقة هي الأولى من نوعها اختيرت القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطي، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ضمن تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مع المستشار أحمد شوقي غزالة، الرئيس لمحكمة الاستئناف بمأمورية القاهرة الجديدة، لتكون بذلك أول قاضية تشغل هذا المنصب، وهو ما يمثل انجازًا جديدًا، وإضافة لنجاحات المرأة المصرية في القضاء المصري، ويعد خطوة جديده نحو تمكين المرأة، ووضعها في المكانة التي تناسب كفاءتها.

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