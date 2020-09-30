محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (47 سلاحًا ناريًا
بحوزة 43 متهمًا)، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ (49270) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وتمكنت الحملة من ضبط (94) قضية مخدرات بحوزة (100) متهمٍ، وضبط (13) متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 47 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.