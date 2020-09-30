ضبط 47 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (47 سلاحًا ناريًا

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بحوزة 43 متهمًا)، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ (49270) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الحملة من ضبط (94) قضية مخدرات بحوزة (100) متهمٍ، وضبط (13) متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.