شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادا على وفاة أمير الكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نكست محافظة القاهرة أعلامها، حدادا على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذى توفى أمس الثلاثاء، وتنفيذا لقرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الاول من أكتوبر 2020.

وقد نعى الرئيس السيسى وفاة أمير الكويت قائلا "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.. أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان".