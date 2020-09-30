شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادا على وفاة أمير الكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقد نعى الرئيس السيسى وفاة أمير الكويت قائلا "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.. أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان".
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