شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد لمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمصطفى عبد العزيز، السكرتير المساعد السابق للمحافظة، وحرصه على عمله خلال فترة عمله، مهنئا اللواء إبراهيم عوض على توليه منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة القاهرة، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، خلال انعقاد المجلس صباح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذى سيتم فى إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة مرت بتجارب كثيرة تمكنها من العبور من هذه الأزمة.

وأشار محافظ القاهرة أن المحافظة تجهز لاستقبال موسم الشتاء، ومراجعة المناطق التى تعرضت للسيول العام الماضى، مشيرا إلى ان العام الماضى شهد عدة اعطال بالمحطات ولن يتكرر ذلك اليوم.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت أمس تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.



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