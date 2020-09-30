شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة العقارات المتعدية على الدائرى بالقاهرة خلال أيام وتعويض المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الطريق الدائرى تواجه بعض التحديات بالتعدى على الطريق والعشوائية، وأن الفترة القادمة ستشهد بعض الإزالات، وتعويض المستحقين إذا استلزم الأمر ذلك، والدولة لن تتأخر فى أى قرار يعود بالصالح على المواطن، مشيرا إلى أنه تم رصد ميزانيات لذلك، بالإضافة إلى أن وزارة النقل تقود هذا الملف.

واكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، المنعقد اليوم بديوان المحافظة، أن المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى سيتم فى إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة مرت بتجارب كثيرة تمكنها من عبور هذه الأزمة.

وأشار محافظ القاهرة، أن المحافظة تجهز لاستقبال موسم الشتاء، ومراجعة المناطق التى تعرضت للسيول العام الماضى، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد عدة اعطال بالمحطات ولن يتكرر ذلك اليوم.

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وفى السياق، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت أمس تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع، مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.