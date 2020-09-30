شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن الافتتاح الرسمى للفرع الدولى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لجامعة القاهرة بمدينة أكتوبر، التى تضم 175 فدانًا مخصصة للمجمع السكنى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، و 575 فدانًا للفرع الدولي للجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، مع أعضاء المجلس، موقف المنطقة الاستثمارية للجامعة منذ الإنشاء وحتى الوقت الراهن، والصعوبات التي واجهتها، والتغلب عليها من خلال جهود اللجان المشكلة لإنجاز مشروعات المنطقة؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى ككل، في ثلاث سنوات، حيث تم انشاء المرحلة الأولى من الفرع الدولي، وانشاء 425 عمارة في وقت قصير، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للفرع الدولي قريبًا، إلى جانب تسليم كافة العمارات بالمجمع السكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين على مراحل.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، استعرض مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، التصور العام للمرحلة الثانية والمتضمن إنشاء مراكز بحثية يكون لها أهداف في خدمة الصناعة والزراعة ومجمع طبى متكامل والمدينة الرياضية ومنطقة فندقية للطلاب.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، على تكليف المكتب الاستتشاري بإعادة إعداد مخطط أو تصور عام عن المنطقة الإستثمارية - وفقا للمساحة الجديدة (575 فدان) للفرع الدولي- متضمنًا الفرص الاستثمارية، على أن يتم التشاور بشأن هذا التصور مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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وناقش مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، اقتراح بتأسيس صندوق استثمار للفرع الدولي للجامعة، على أن تتولى جامعة القاهرة الدراسة القانونية، وفقًا لقانون هيئة سوق المال وتعديلاته والتي سمحت ونظمت آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، بمشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة.

كما ناقش مجلس إدارة المنطقة الإستثمارية، اقتراح بإنشاء شركة للإستثمار لجامعة القاهرة (وفقًا لقانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار) لتعظيم الدور الاقتصادي للمنطقة وحاضنات وريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وذلك بعد دراسة آلية الإنشاء على أن يتم تقديم الدراسة القانونية بالتعاون بين المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أسبوعين.

حضر اجتماع مجلس إدارة المنطقة الإستثمارية، كل من رئيس لجنة الفرع الدولي، وعميدة كلية الإعلام، ومساعد رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وممثل المكتب التنفيذي بالإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، ورئيس الإدارة القانونية للمناطق الاستثمارية، ومدير الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية.