شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 191 لقاحا لكورونا فى العالم منها 10 بالمرحلة الثالثة للتجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يوجد 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية .

وتابع : إن كورونا تسبب في إزهاق روح مليون شخص في العالم بينهم 60 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى 3 دول هي المغرب والعراق وإيران أبلغت عن 85 % من الوفيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد ومستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.

وشارك في المؤتمر كل من، د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.