شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء، إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر. وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

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