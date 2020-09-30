أخبار مصر | كامل الوزير: تحويل نقل البضائع بالسكك الحديد إلى استثماري لدعم تذكرة الركاب

وأوضح أن فكر النقل هو تحويل اي نشاط يمكن تحويله الى شركة تدار بأسلوب يدر ربحا في اي قطاع من قطاعات وزارة النقل، مع الحفاظ على استمرار ملكية الدولة للمرفق، ومنه قطاع نقل البضائع باستخدام السكك الحديد وتعظيم حجم هذا المنقول.

وأضاف الوزير قائلا: "لازم نفكر ازاي نعظم المنقول من السكة الحديد، من خلال شراكات تدار بفكر استثماري وتجاري لازم نكسب عشان نقدر ندعم تذكرة الركاب وفي نفس الوقت نحافظ على الطرق والكباري ويتم التخديم على المناطق اللوجيستية الجديدة".

واستطرد أن نقل الركاب في الوقت السابق كان له الأولوية دائما، وكان نقل البضائع في المرتبة الثانية، رغم كونه اكثر فائدة، وذلك نتيجة لعدم وجود جرارات كافية، ولكن الآن ومع التطور الحادث في قطاع السكك الحديد، جاء وقت تطوير وتعظيم المنقول باستخدام قطاع نقل البضائع بالسكك الحديد في مصر.

حيث شهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بشأن انشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع حيث قام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.