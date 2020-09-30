أخبار مصر | آليات تقسيم صرف معاشات أكتوبر علي أيام متفرقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر آليات تقسيم صرف معاشات أكتوبر علي أيام متفرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، علي إنه بناء علي توجيهات السيدة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم التنبيه علي الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر بشكل يحقق عدم التكدس داخل الفروع ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها واصحاب المرتبات والنفقات.

وأفاد عشماوي إنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقًا للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف للشريحة الأولي يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر ولذلك للاقل من الف جنيه والصرف للشريحة الثانية الاكثر من الف جنيه وحتي الفين جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.