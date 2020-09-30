أخبار مصر | تربية حلوان تنظم "احتفالية اليوم العالمي للطفلة"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تربية حلوان تنظم "احتفالية اليوم العالمي للطفلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم قسم رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة حلوان "احتفالية اليوم العالمي للطفلة" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد فهمي نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد الكلية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة مها أبو حطب رئيس قسم رياض الأطفال أنه يقام على هامش الاحتفالية أوراق عمل تناقش مجموعة من المحاور عن نشر الوعي بجوانب الرعاية الصحية للطفلة المصرية، والطفلة معلمة المستقبل. الوضع الراهن والتحديات المستقبلية، وعرض لممارسات عالمية في رعاية الطفلة.

ويذكر أن اليوم العالمي للطفلة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبرتشرين الأول من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات ولدعم المزيد من الفرص لحياة أفضل.

تعقد الاحتفالية أون لاين على منصة زووم Zoom في تمام الساعه الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر ٢٠٢٠.

