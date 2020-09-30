أخبار مصر | الوزير: "مش هنبيع السكة الحديد.. وسنسمح بمشاركة القطاع الخاص"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوزير: "مش هنبيع السكة الحديد.. وسنسمح بمشاركة القطاع الخاص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير خلال كلمته أن هذه الشركة ستسمح بدخول القطاع الخاص بها، لتصبح ضمن الكيانات الكبيرة قائلا: "لازم نخلي الشركة كيان كبير، لأن الكيانات الصغيرة بتندثر امام الكيانات الكبيرة فتزداد قوة".
واوضح أنه سيتم المحافظة على العمال والموظفين بل وتحويلهم لعناصر منتجة كاسبة للدخل.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، لانشاء شركة تخدم قطاع نقل البضائع في مصر،وذلك بحضور المهندس اشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء صلاح حلمي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.