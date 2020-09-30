شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة بنها ينجحون فى تصنيع قمر صناعي بالتعاون مع وكالة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح طلاب كلية الهندسة ببنها في تنفيذ وتصنيع قمر صناعي وذلك ضمن مشروعات التخرج وفي اطار بروتوكول التعاون بين جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الطلاب المشاركين في مشروع التخرج هم «محمد ايهاب ومحمد أيمن ومحمد صابر ومصطفى محمود ومحمود حسنى ومحمد سامى» بكلية الهندسة ببنها بإشراف الدكتور أحمد العسال الأستاذ بالكلية والدكتور عارف سليمان عميد الكلية والدكتور محمد كساب من وكالة الفضاء المصرية.

وأكد الجيزاوى ان القمر الصناعي التعليمي يجعل الطلاب يتفاعلون مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية من الناحية العملية حيث أصبحوا مشاركين في تنفيذ وتصنيع القمر الصناعي، مؤكدا ان الجامعة حرصت على تقديم الدعم الكامل والتشجيع المعنوى والمادى للطلاب طوال فترة الدراسة خصوصا في فترة جائحة كورونا والتعليم عن بعد.

واشار الدكتور أحمد العسال المشرف على المشروع ان مشروع القمر الصناعى هو مشروع التخرج لطلاب السنوات النهائية بكلية الهندسة ببنها مشيرا إلى ان الطلاب قاموا بتصميم هيكل القمر ذو الثلاث وحدات قياسية إلى جانب تصميم نظام القدرة الكهربية وتصميم الخلايا الشمسية ونظام الحركة الخاص بالخلايا لبسطها وضمها إلى جسم القمر.

وأضاف العسال أن هذا المشروع قد تم تنفيذه داخل وكالة الفضاء المصرية وبتمويل خاص من أكاديمية البحث العلمى طبقا لبرنامج ( مشروعى بدايتى ) الذي تطرحه أكاديمية البحث العلمى كل عام لطلبة السنوات النهائية بكليات الهندسة في الجامعات المصرية مؤكدا أن المشروع قد فاز بتمويل قدره 75 ألف جنيه مصرى للمساهمة في أعمال التصنيع المحلى التي تمت داخل المصانع المصرية والتى تتميز بجودة ودقة عالية وتتناسب مع المواصفات القياسية الفضائية.

وكان رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد قد وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

وأضاف السعيد أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

من جانبه قال الدكتور القوصى أن مثل هؤلاء المهندسين النابغين هم الرصيد العلمى المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطنى.