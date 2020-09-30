شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مجلس مدينة دمنهور في البحيرة بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى المحاسب محمد على خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت صفحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، الفقيد «لله ما أعطي ولله ما أخذ، ولانقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، وأنا لفراقك لمحزنون، توفي إلى رحمة الله تعالي اليوم المحاسب محمد على خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور والدفنة والعزاء اليوم الأربعاء، عقب صلاه الظهر بقريه سنهور وإنا لله وإنا إليه راجعون.»

ونعى سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور رئيس المدينة الراحل على صفحة الوحدة المحلية: «يتقدم السكرتير العام للوحده المحليه لمركز ومدينه دمنهور،والساده النواب والسادة مديري الإدارات وجميع العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور، بأسمي آيات التعازي إلى أسرة المرحوم بإذن الله تعالي، المحاسب محمد على خميس، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بالرحمة ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.»

وأكد مصدر طبى بأن رئيس المدينة الراحل كان محتجزًا بالعناية المركزة للعلاج من فيروس كورونا لمدة حوالى 6 أيام، وكان يعانى من التهاب رئوى حاد وأمراض مزمنة أخرى، وتم أعطائه الأدوية الحديثة المعروفة لعلاج كورونا ولكن جسمه لم يستيجيب.

وسادت حالة من الحزن بين المواطنين في مدينة دمنهور على الفقيد الراجل الذي كان يتمتع بحسن الخلق والتلاحم مع المواطنين في الشوراع والتواصل المباشر مع المواطنين.

ولم يُصدر أي بيان عن محافظة البحيرة حتى الآن ينعى الفقيد الذي توفى قبل الفجر بحسب مصادر طبية.

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