شكرا لقرائتكم خبر عن القباج: مبادرة حياة كريمة ستشمل ١٥٠ قرية فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال زيارتها لمحافظة أسيوط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تنمية وتطوير الصعيد نصب الأعين بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فتنميةالصعيد كانت على أولويات أجندة الدولة لضمان الحياة الكريمة لكل أبناء الصعيد والارتقاء بمستوى معيشتهم في إطار بيئة من العمل، وهوما ظهر في تدخلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ حيث شملت المرحلة الأولى تدخلات ل٦٠ قرية في محافظة أسيوط، فيما وصلت المرحلةالثانية إلى ٩٠ قرية لتصل الى ١٥٠ قرية تشملها حياة كريمة بمحافظة أسيوط، لتحتل محافظة أسيوط نحو ثلث قرى حياة كريمة المستهدفةوعددها ١٠٠٠ قرية.

وقالت القباج إن العمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يشمل البنية التحتية فقط ولكن حزمة تدخلات؛ حيث تعمل وزارة التنمية المحليةعلى مد شبكات الطرق وتوصيل المياه الرئيسية والكهرباء، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي في كل ما يخص المواطن، من وصلات الصرفالصحي ووصلات المياه وإعادة تأهيل المنازل وتركيب أسقف، وإرسال قوافل طبية وبيطرية وعمليات عيون وإنشاء حضانات ومحو الأمية،معلنة أنه تم تجديد ٢٧٧ قرية وانتهينا من المرحلة الأولى وعلى وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من المبادرة.