شكرا لقرائتكم خبر عن «العامرية الطبية»: تمركز 10 فرق بالمصانع ومراكز الشباب للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بمنطقة العامرية الطبية وإدارة برج العرب الصحية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
وقالت الدكتورة نهال إبراهيم، مدير عام منطقة العامرية الطبية، أن وكيل الوزارة زار وحدات طب أسرة العامرية ومكتب صحة العامرية ووحدة عرابى لطب الأسرة، ووجه الشكر للعاملين بالحملة، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهد لزيادة أعداد المترددين بما يحقق أكبر استفادة المواطنين من أهالى المنطقة .
وأوضحت،أن عدد الفرق الطبية الثابتة بالمنطقة يبلغ 24 فريق موزعة على 12 وحدة صحية، هي وحدات طب أسرة العامرية وزاوية عبدالقادر وتبارك والوقاد وحارس وأبوصير الساحلية والهوارية وعرابى والجزائر والجلاء والبتروكيماويات وبغداد، بحيث تعمل كل وحدة بفريق صباحي وآخر مسائى، على أن يستمر العمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، علاوة على 10 فرق طبية متحركة بالشركات والمصانع ومراكز الشباب.
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