شكرا لقرائتكم خبر عن مديرا التعليم العام وإدارة بنها التعليمية يكرمان موجه أول الحاسب الآلي لبلوغها سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية منى النبراوي موجه أول الحاسب الآلي بإدارة بنها لبلوغها سن المعاش

و قال الدكتور محمد عبدالرشيد أن «النبراوي»أفنت حياتها في خدمة العملية التعليمة، دون كللٍ أو ملل، مضيفا أن أسمها سيظل محفورا بحروف من نور لما لما قامت به من جهد وما تحلت به من صبر وحكمة، في معالجة كل الأمور، التي تعلقت بالعمل داخل توجية الحاسب الألي طوال مدة خدمتها.

وقال فتح الباب مدير إدارة بنها أن «مني النبراوي كانت مثالا يحتذي وقدوة تقدي للموظف المثالي علاوة على ما كنت تتحلى به من مثابرة وشفافية ونزاهة، طول فترة وجودها بالتوجيه وقدم محمد صالح شعراوي موجه حاسب قصيدة مدح وثناء تضمنت الأخلاق ومحاسن ومواقف النبراوي طول مدة خدمها في العملية التعليمية