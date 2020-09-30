شكرا لقرائتكم خبر عن القباج عن الرائدات الريفيات: زميلات رائعات مثابرات وصامدات ومواجهات للجهل والفق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرائدات الريفيات قائلة إنهن ر زميلات رائعات مثابرات وصامداتومواجهات للجهل والفقوالمرض والأمية والأفكار البالية، مضيفة أن مصر تحتاج إلى كل جهد وقوة لدفع مصر إلى الأمام.

كما قدمت القباج خلال زيارتها لمحافظة أسيوط جزيل الشكر إلى السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على شراكته الدائمة وتفاعله مع جمهور وزارة التضامنالمستهدف، مؤكدة أن الشراكة مع السادة المحافظين هامة لأنهم يعرفون التحديات والحلول في كل محافظة، كما أنها من أهم سمات هذهالحكومة العمل بشكل جماعي.

وواصلت القباج الإشادة بمحافظة أسيوط قائلة إن أسيوط أو سيوط في المسمى الفرعوني تعني الحارس وهي بذلك محفوظة ومحروسة دائمةوهي حارس الصعيد الأمين، مضيفا أن المحافظة تضرب بجذورها التاريخية وهي محافظة ثرية شهدت إنشاء أول جامعة في صعيد مصرورابع جامعة حكومية في تاريخ مصر.