شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للتصدي للزيادة السكانية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الشؤون الصحية باسوان، أعمال الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية، والتي انطلقت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر في قري (المنشية الجديدة- الرغامة شرق- سبيل العرب ) بمركز كوم امبو، وذلك تحت رعاية الدكتور «ايهاب عماد حنفي» وكيل وزارة الصحة باسوان، وإشراف الدكتور «محمد عبدالمنعم سرور» وكيل المديرية ومدير ادارة تنظيم الأسرة .

و قامت الحملة خلال سلسلة قوافلها بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والمشورة، ومتابعة الحمل، والكشف المجاني على الأطفال، وذلك بالإستعانة بالعيادات المتنقله، وأخصائيات نساء .