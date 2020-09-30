شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تعقد لقاءً جماهيريًا لعرض أنشطة «وعي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمقر ديوان عام المحافظة لقاءً جماهيرياً بمقر المحافظةلعرض فعاليات أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وحضر اللقاء ممثلو الإدارات الاجتماعية بمحافظة أسيوط، وعدد من الرائداتالاجتماعيات بالمحافظة، ونماذج من مكلفات الخدمة العامة، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ البرنامج بقرى المبادرة الرئاسيةحياة كريمة.
واستعرض اللقاء قصص نجاح لرائدات اجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، كما تم استعراض بعض النماذج من الجمعيات الأهلية حولتطبيق منهج وعي للتنمية المجتمعية في قرى محافظتي أسيوط وسوهاج.
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