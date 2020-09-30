شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق رئيساً لـ«أمناء العلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت جامعة الاسكندرية، الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة الأسبق بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيساً لمجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتورة هند حنفى عضواً بمجلس الأمناء. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب السابق، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. كما هنأت الجامعة برئاسة الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب السابق، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتكليفه للعمل قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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