شكرا لقرائتكم خبر عن قافة طبية علاجية مجانية بقرية الزعفرانة والكشف الطبى وصرف العلاج لعدد (87) حالة . والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلّف اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة راس غارب رئيس قرية الزعفرانة بمتابعه اعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية في جميع التخصصات بقرية الزعفرانة وعرب عايش لليوم الثانى على التوالى والمنظمه بواسطة مديرية الشؤون الصجة بالمحافظه بقيادة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والدكتورة نصرة سعد حامد منسق القوافل العلاجيه بمديرية الصحة . وأضاف رأفت بأنه تم اليوم الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد (87) حالة.وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمه للمواطنين بقرية الزعفرانه على النحو التالى ( 7 حالات باطنه – 17 جالة أطفال – 18 عظام – 15 خالة جلدية – 9 حالة نساء وتوليد )، مشيرا بأنه سيتم استكمال اعمال القافلة ببمنطقة عرب عايش يأتى هذا ضمن اهتمام الدولة والمحافظة بصحة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الطبية لجميع اهالى مدن المحافظه والقرى التابعه للمدن . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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