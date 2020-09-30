شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أول بطولة ألعاب قوى لأصحاب القدرات الخاصة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطلق اليوم الأربعاء، أول بطولة العاب القوى لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، على تراك مركز شباب قليوب الجديد.
تشمل شروط المسابقة الاعاقة الذهنية وتشمل (الداون سندروم. التوحد. الدمج .CP)، تحت سن ١٤ ( بنين. بنات )، جري ١٠٠ م، ٤ × ١٠٠م تتابع، وفوق سن ١٤ ( بنين. بنات )، وجري ٤٠٠م، و٤×١٠٠م تتابع، ورمي رمح.
والإعاقة الحركية، بنات، جري ١٠٠م على كرسي، ورمي رمح، ودفع جله، والبنين جري ٨٠٠م، ورمي رمح، ودفع جله، والصم وضعاف السمع، وبنات، وجري ٤٠٠م، ودفع جله، و٤×١٠٠م تتابع، وبنين، وجري ٨٠٠م، ودفع جله
٤× ١٠٠م تتابع.
تقام البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
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