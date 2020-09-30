عقد الاجتماع الثاني للتحاور والتفاوض مع مستحقى بلوكات بدائل العشوائيات براس غارب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الاجتماع الثانى للتحاور والتفاوض مع مستحقى بلوكات بدائل العشوائيات براس غارب

عقد اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة راس غارب ولجنة التفاوض الاجتماع الثانى لعدد (72) من المستحقين من منطقة ( عشش البلد – عشش الجبل ) لبلوك بمنطقة بدائل العشوائيات بحى الروضة.

وأضاف رأفت تم خلال الاجتماع التفاوض مع المواطنين المستحقين من المنطقة العشوائية لبلوك وتوضيح ألية إجراءات طرق التوريد وتحرير العقود وتسليم البلوكات بعد موافقة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على كشوف اسماء المستحقن من منطقه العشوائيات ( منطقة عشش البلد – منطقه عشش الجبل ) لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات بحى الروضة للمرحلة الاولى.

واستمع رأفت لجميع استفسارات المواطنين والتحاور والتفاوض معهم والرد على جميع استفساراتهم وتوضيح بعض الامور والتساؤلات والتى تداولها المواطنين اثناء الاجتماع وسجل جميع االمواطنين بالحضور والموافقه على جميع الاجراءات المقررة لتسليم البلوكات لهم مشيرا بأنه سيتم عرض جميع طلبات المواطنين على السلطة المختصة