شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يتعاون مع أبطال Rescue Squad للاستعداد لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار استعداد الهلال الأحمر المصرى لمواجهة السيول وسوء الأحوال الجوية والتى قد تضرب البلاد في المستقبل القريب، قام الهلال الأحمر المصرى بالاتفاق مع ابطال #rescuesquad، وذلك للعمل معا لتقديم خدمات الإغاثة والإسعافات الاوليه في المناطق الخطرة وصعبه الوصول لإغاثة المتضررين، وذلك من خلال أسطول من سيارات الدفع الرباعي المعد خصيصا لهذا الغرض. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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