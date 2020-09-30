شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط مشيدا ببرنامج فرصة: يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين توفير الدراسات التي يقوم بها الاتحاد على السوق واحتياجاته في المحافظة للوزارة، وإمداد الوزارةبالمعلومات عن المهارات المطلوبة في المصانع وفرص التطوير لديهم.

من جانبه، أشاد محافظ أسيوط بفكرة برنامج «فرصة«الذي يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريةلتنفيذ رؤية مصر2030 وتحقيق التنمية المستدامة مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه البرامجوتقديم خدمات مختلفة للمواطنين وفئات المجتمع المختلفة خاصة معرباً عن سعاداته بإطلاق وحدة للتدريب والتوظيف بالمحافظة بهدفالوصول إلى مجتمع متضامن ومنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية ويعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الأهلي والخاصوالإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.