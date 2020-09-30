شكرا لقرائتكم خبر عن رش المبيدات لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض والثعابين بشوارع راس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة راس غارب الادارة الزراعية بالتنسيق مع الادارة الصحية والادارة البيطرية بشن حملة رش ومكافحة الزواحف والقوارض والثعابين مشيرا إلى أنه تم تقسيم المدينة إلى قطاعات . واضاف رافت بأنه تم بدء حملة رش ومكافحة الحشرات والقوارض والزواخف والثعابين بمنطقة الايمان وامتداد الايمان وتقسيم الشركة العامة والمعاشات الجديدة وخلف مدرسة الساعاتى وشارع العروسه مؤكدا على استمرار الحملة على جميع المناطق بالمدينة حفاظا على حياة وارواح اهالينا براس غارب . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رش المبيدات لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض والثعابين بشوارع راس غارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.