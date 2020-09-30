شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات في أسيوط يوفر فرص عمل لبرنامج «فرصة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتفقت وزيرة التضامن ومحافظ اسيوط مع اتحاد الجمعيات ورجال الاعمال فى المحافظة أن يوفر اتحاد الجمعيات بما لديه من ٦٥ جمعية شركات ومصانع في المدن الصناعية الجديدة وظائف للمستفيدين من برنامج فرص، وإمكانية إدارة مراكز التكوين التاهيل والتدريببالشراكة بين الوزارة والجمعيات.
كما اتفقا على إمكانية إنشاء وحدات إنتاجية لعدد متنوع من الصناعات بالشراكة مع بعض المصانع والجمعيات التابعة لها على أن تكونالبداية من محافظة أسيوط.
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