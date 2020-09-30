شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً تنسيقياً ببعض رجال الأعمال لمناقشة دعم «فرصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا بعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركاتوالمصانع لمناقشة سبل دعم برنامج فرصة أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي.

واستعرضت القباج استراتيجية الوزارة نحو التمكين الاقتصادي، قائلة إن الوزارة تسير في طريقها نحو إنشاء ورش إنتاجية للأبناء فيمؤسسات الرعاية، وتسعى في الفترة المقبلة لتقديم خدمة للمستفيدين في هذه المؤسسات إلى جانب وجود شق استثماري، وتعمل على تأهيلالأبناء في المؤسسات لسوق العمل، وكذلك تعمل على توفير فرص تأهيل وتدريب لنحو مليون شخص من الشباب الحاصلين على الدعمالنقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب المرفوضين من الدعم النقدي.