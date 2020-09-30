شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمعرفة مشاكل معلمي الحاسب بإدارتي بنها وكفر شكر بمنطقة القليوبية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ عبدالمجيد دومة، الوكيل الشرعي بالمنطقة، اجتماعا بمعلمي الحاسب الآلي، بإدارة بنها وكفر شكر.

تناول الاجتماع، أهمية دور معلمي الحاسب الآلي بالمعاهد، وتم توجيه الشكر لهم وعلى جهدهم في الأبحاث التي تقدم بها الطلاب، مؤكدًا على الاهتمام بنظافة الأجهزة، وعمل الصيانة اللازمة لها، وأهمية حصة الحاسب الآلي في ظل التطور التكنولوجي، والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، والمساهمة في التعليم عن بُعد،

وعقد حوار مفتوح مع المعلمين. واستمع «الشحات» للمشاكل التي تواجه المعلمين بالمعاهد؛ حيث طلب من إمام دراز، مدير الكمبيوتر التعليمي، وطارق عبدالفتاح، موجه عام الحاسب الآلي، بالعمل على المشكلات التي عرضها المعلمون.

الجدير بالذكر أن رئيس المنطقة سوف يعقد اجتماعًا مع باقي الإدارات التعليمية غدًا وبعد الغد.