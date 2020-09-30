شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تنظم "احتفالية اليوم العالمى للطفلة" 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم قسم رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة حلوان "احتفالية اليوم العالمى للطفلة "، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة مها أبو حطب رئيس قسم رياض الأطفال فى بيان صادر عن جامعة حلوان أنه يقام على هامش الاحتفالية أوراق عمل تناقش مجموعة من المحاور عن نشر الوعي بجوانب الرعاية الصحية للطفلة المصرية، والطفلة معلمة المستقبل، والوضع الراهن والتحديات المستقبلية، وعرض لممارسات عالمية في رعاية الطفلة.

يذكر أن اليوم العالمى للطفلة هو الاحتفال الدولى الذى أعلنته الأمم المتحدة فى اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات ولدعم المزيد من الفرص لحياة أفضل.

وتعقد الاحتفالية أون لاين فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.