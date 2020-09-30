شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يؤكد إدارة السكة الحديد بشكل استثمارى للإنفاق على التشغيل والصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن السكة الحديد ليست للبيع ولا يمكن خصخصتها وستظل ملكا للدولة، لكن سنديرها بشكل استثمارى لتحقيق أرباح للسكة الحديد يتم استخدامها فى الإنفاق على تشغيلها وصيانتها، مؤكدا أن الركاب فى الاهتمام الأول للوزارة.

وأضاف وزير النقل على هامش توقيع إنشاء شركة مستقلة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، أن نقل الركاب عبر قطارات السكك الحديدية في المرتبة الأولى، وتأتى البضائع في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن البضائع ستحقق أرباحاً طائلة لمنظومة السكة الحديد، إلا أن نقل الركاب سيظلون في مقدمة اهتمامة الوزارة موضحاً أن التطوير الذى يحدث حاليا يهدف لإراحة الركاب.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة لإعلان تفاصيل إنشاء شركة جديدة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري، لنقل البضائع عبر القطارات، إن جميع قيادات الوزارة يعملون من أجل خدمة المواطن المصري، وأن الركاب لدينا في المرتبة الأولى لإراحتهم.