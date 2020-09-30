شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع سفير السنغال سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزيرالطيران المدني، صباح اليوم الأربعاء، إيلى سى بيى سفير دولة السنغال لدى جمهورية مصر العربية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني .

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران بسفير السنغال، وأكد على حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية واستعداد وزارة الطيران المدنى المصري لتقديم الخبرات المصرية في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها، كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار والتى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء .

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من جانبه، أعرب السفير السنغالى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً على تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدنى وأهمية الإستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال .