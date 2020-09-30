شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسمح باستئناف البناء للتراخيص الصادرة مسبقا بحد أقصى 4 أدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أنه تنفيذا لتوصيات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، سيتم السماح لاستئناف أعمال البناء على مستوى المحافظة لمن حصل على ترخيص بناء مسبقا قبل قرار إيقاف البناء والذى أصدره رئيس الوزراء قبل 6 أشهر، وذلك تحت إشراف لجان المتابعة بالأحياء للتأكد من البناء وفق القرار الجديد، وعدم السماح ببناء أكثر من 4 أدوار بشكل مؤقت حتى يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة لـ"الخليج 365"، أنه لن يتم إصدار تراخيص بناء جديدة، قبل إعلان الاشتراطات الجديدة للبناء بالمحافظة، مشيرة إلى أن هناك لجان تعكف على تجهيز مسودة بالاشتراطات الجديدة بكل منطقة لعرضها على رئيس الوزراء، ومن ثم سيتم استئناف اصدار التراخيص مجددا بعد اكتمال الاشتراطات بكل المناطق.

وأعلنت محافظة الجيزة مؤخرا عن الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجى العام لـ 13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية، شملت قرى: "منديشة ، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة" وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية وقرى "كفر حكيم، كومبرة" بنطاق مركز كرداسة وقرية "غمازة الكبرى" بنطاق مركز ومدينة الصف وكذا قرية "البرمبل" بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

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وأوضح محافظ الجيزة، أنه يعمل بالقرارات بمجرد نشرها بالوقائع المصرية ويلغى ما يخالف ذلك من اشتراطات تخطيطية وبنائية بالتقارير والخرائط السابقة وتسرى تلك الاشتراطات على الأراضى الواقعة بالكتل العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية والتى يعنى بها الأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة ارض فضاء او مبنى متهدم او مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة والأراضى المراد استخدامها او اعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات او الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.

وأشار راشد إلى أنه فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بـ"4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى" وفى حالة البناء او اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الاقصى.

وأكد محافظ الجيزة، أنه فيما يخص الارتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 متر وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 متر كحد أقصى .